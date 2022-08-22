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Арестован водитель протаранившей восемь машин фуры под Вологдой

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Суд Кирилловского района Вологодской области отправил под арест 56-летнего водителя фуры, протаранившей восемь автомобилей. Решение было принято по ходатайству органов предварительного расследования, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на СУ СКР по региону.

ДТП произошло днем 20 августа. На автодороге Вологда — Медвежьегорск водитель грузового тягача с полуприцепом спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей.

Все машины загорелись. Водитель Mitsubishi Lancer погиб. Семерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них — в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца.

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