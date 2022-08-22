На скале Красный гребень в Красноярске развернули флаг России

На скале Красный гребень в Красноярске общественники в День государственного флага развернули флаг России. Видео поступило «Известиям» в понедельник, 22 августа.

В акции приняла участие молодежь Свердловского района, районный совет ветеранов и сотрудники образовательных учреждений региона. Участники мероприятия поднялись на скалу, где развернули российский триколор.

Утром в понедельник президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага. Государственный флаг символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности и милосердию, отметил президент.

Он напомнил, что с 1 сентября 2022 года учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

21 августа свыше 3 тыс. жителей Оренбургской области развернули российский триколор рекордной длины, посвятив мероприятие Дню флага РФ.

22 августа 1991 года в качестве национального символа РФ был восстановлен исторический триколор. Именно это событие послужило поводом для установления даты праздника.