Почти 20 новых дорожных камер установят в Томской области

Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение по Томской области начало поиск поставщика 17 дорожных камер. Комплексы будут установлены в Томске, Северске и на трех региональных трассах.

Установка камер запланирована на 2022 и 2023 годы. Начальная стоимость комплексов фотовидеофиксации составляет 69,9 млн рублей, пишет РИА «Томск». С 15 сентября по 9 декабря 2022 года камеры в Томске установят на улице 79-й Гвардейской дивизии, проспекте Кирова, на участке дороги от улицы Мичурина до транспортного кольца в поселке Кузовлево. До 1 июня 2023 года комплексы появятся на улицах Профсоюзной и 5-й Армии.

Также запланирована установка камер на дорогах Томск — Каргала — Колпашево, Томск — Мариинск и Асино — Первомайское.

В 2021 году камеры зафиксировали свыше 464 тыс. нарушений правил дорожного движения на территории Томской области. Порядка 400 тыс. нарушений — это превышение скорости. Еще 59 тыс. постановлений о штрафе выписаны за проезд на запрещающий сигнал светофора. Общая сумма штрафов превысила 318 млн рублей.