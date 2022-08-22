Порядка 7 млн рублей потратят на шоу дронов в Мурманске

В Мурманске в честь 106-летия со дня основания города, которое будет отмечаться в октябре, устроят шоу дронов. Оно состоится на площади Пяти углов.

Подробности приводятся в госзакупке, которую организует Мурманский областной дворец культуры и народного творчества имени Кирова. В соответствии с этими данными начальная цена контракта составляет 7 млн рублей.

Победителю торгов предстоит организовать тематический праздник с использованием не менее 500 летательных аппаратов. Итоги конкурса подведут 31 августа.

ИА «Би-порт» пишет, что в 2021 году Мурманск отпраздновал свое 105-летие шоу дронов за 6,5 млн рублей. Квадрокоптеры изображали в небе герб города, памятники «Алёша» и «Ждущая», появлялись надписи «На Севере — Жить!» и «Мурманск 105 лет».