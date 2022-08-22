Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН

Санкционная политика США наносит серьезные удары по странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые вынуждены закупать пшеницу по завышенным ценам. Об этом 22 августа в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран объединения заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа. Вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим», — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что из-за санкционной политики Вашингтона страны АСЕАН вынуждены закупать пшеницу по ценам, завышенным в разы.

Главной причиной роста цен на продовольствие и энергоносители в мире стал работающий в США и Европе печатный станок, подчеркнул Патрушев. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, напомнил он.

Секретарь Совбеза также обратил внимание участников консультаций, что Россия настроена на расширение сотрудничества с государствами АСЕАН по всем направлениям.

19 августа он заявил, что Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция по защите Донбасса используется как предлог для антироссийской кампании. Патрушев отметил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Москвой.

4 августа в Камбодже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва нацелена на расширение стратегического диалога с государствами АСЕАН. В условиях навязывания некоторыми странами блоковой системы необходимо проанализировать, что можно сделать для сохранения «асеаноцентричной» системы, отметил глава российской дипломатии.