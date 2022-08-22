Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Мир
Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Мир
Молния ударила в группу альпинистов в Греции
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Мир
Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана

Патрушев заявил об ударе санкционной политики США по странам АСЕАН

Секретарь Совбеза России Патрушев: страны АСЕАН из-за санкций США начали закупать пшеницу по завышенным ценам
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкционная политика США наносит серьезные удары по странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые вынуждены закупать пшеницу по завышенным ценам. Об этом 22 августа в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран объединения заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

АСЕАН возможностей: встретились ли Лавров и Блинкен в Камбодже
И о чем глава МИД РФ договорился с партнерами из Юго-Восточной Азии

«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа. Вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим», — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что из-за санкционной политики Вашингтона страны АСЕАН вынуждены закупать пшеницу по ценам, завышенным в разы.

Главной причиной роста цен на продовольствие и энергоносители в мире стал работающий в США и Европе печатный станок, подчеркнул Патрушев. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств, напомнил он.

Секретарь Совбеза также обратил внимание участников консультаций, что Россия настроена на расширение сотрудничества с государствами АСЕАН по всем направлениям.

19 августа он заявил, что Запад развязал против России гибридную войну, а специальная военная операция по защите Донбасса используется как предлог для антироссийской кампании. Патрушев отметил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Москвой.

4 августа в Камбодже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва нацелена на расширение стратегического диалога с государствами АСЕАН. В условиях навязывания некоторыми странами блоковой системы необходимо проанализировать, что можно сделать для сохранения «асеаноцентричной» системы, отметил глава российской дипломатии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022