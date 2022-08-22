Ребенок пострадал при растопке бани в Оренбургской области

Полиция проводит проверку по факту получения ожогов 12-летним подростком в Оренбургской области. Мальчик пытался растопить баню.

Инцидент произошел вечером 21 августа в селе Грачевка. По данным правоохранительных органов, мать попросила мальчика растопить баню. Дрова не разгорались, поэтому подросток решил бросить в топку емкость с бензином, пишет 56orb.ru. Топливные пары загорелись, ребенка обдало жаром.

Ребенка госпитализировали с ожогами ног и нижней части туловища, уточняет РИА «Оренбуржье».

17 августа сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели семилетнего ребенка в Оренбурге. Мальчик находился в доме, где взорвался самогонный аппарат. Также ожоги получил 38-летний мужчина.