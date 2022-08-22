Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора <...> продолжено обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества, а также подготовки к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 16 августа. Он также был посвящен подготовке к саммиту ШОС, который состоится в сентябре в Самарканде. В этом контексте отмечены высокий международный авторитет организации и ее вклад в укрепление региональной стабильности и безопасности.

29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на предстоящем саммите ШОС будет принята договоренность о расширении возможностей использования национальных валют во взаимной торговле.

Кроме того, Лавров указал, что в ШОС сложился определенный консенсус относительно присоединения к ней Белоруссии в качестве полноправного члена.

Все лидеры государств — членов ШОС в июле подтвердили участие в работе саммита в Самарканде.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.