Эксперт назвал главный драйвер российской экономики

Туризм — драйвер российской экономики, поэтому курортная недвижимость стала целевым направлением для развития, наряду с жилищным строительством. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил вице-президент банка «Дом.РФ» Антон Никитин.

Сегодня в стране существует дефицит качественной курортной недвижимости, пояснил он. В связи с этим банк «Дом.РФ» профинансирует курортные проекты на юге России.

Так, «Дом.РФ» и девелопер премиальной курортной недвижимости Five development подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает проектное финансирование строительства жилой и курортной недвижимости в южных регионах России, а также распространение на будущие объекты действующих ипотечных программ банка. Объем инвестиций в проекты превысит 130 млрд рублей.

«Банк «Дом.РФ» планомерно увеличивает объемы доступного кредитования застройщиков туристической и спортивной инфраструктуры. Сейчас портфель таких проектов уже превысил 40 млрд рублей. С помощью финансирования банка строится более 150 тыс. кв. м. На рассмотрении находятся еще 20 проектов с общей суммой более 100 млрд рублей», — сказал Никитин.

По словам генерального директора Five development Александра Саурина, цель нового девелопера — сформировать в России совершенно новый рынок курортной недвижимости.

5 июля «Дом.РФ» сообщил «Известиям», что в России ожидается появление специализирующихся на курортной недвижимости девелоперов. Как отмечалось, в число основных игроков могут войти федеральный застройщик «ГК «Самолет», «РКС Девелопмент», ГК «Алеан» и другие.