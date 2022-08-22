Аттракционы в парке Орла закроют по требованию прокуратуры

Прокуратура просит приостановить работу аттракционов в городском парке в Орле. Соответствующий иск подан в Советский районный суд.

Надзорное ведомство провело проверку в парке, по результатам которой потребовало закрыть аттракционы до устранения нарушений, пишет InfoOrel.ru.

Сейчас в парке работают девять аттракционов.

К актам оценки их технического состояния приобщили листы дефектов, которые, как показала прокурорская проверка, не устранили. Кроме того, в парке нет специальных ограждений и перил высотой не менее 110 см на колесе обозрения, приводных ремней на аттракционе «Солнышко» и т.д. Информация о порядке пользования аттракционами неполная.

6 августа после падения с аттракциона «Орбита» в городском парке Орла погибла 17-летняя девушка. После инцидента депутаты Госдумы потребовали проверить аттракцион.