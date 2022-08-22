АвтоВАЗ запатентовал детали для новой модели Lada

Компания АвтоВАЗ запатентовала деталь воздуховода. Картинки нового дефлектора опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности, ФИПС.

Изображения детали, которые опубликованы на официальном сайте ФИПС, свидетельствуют, что воздуховоды такой формы не устанавливаются в данный момент ни на одну модель Lada. По оценке экспертов портала «Лада.Онлайн», возможно, такие детали получит в будущем внедорожник Lada Niva новой генерации. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В патенте ФИПС указано, что заявка на патент детали была подана заводом еще в январе текущего года. На 25 января 2022 года в планах завода значилось, что новый внедорожник появится в 2024 году. Новую Lada Niva планировали создать на французской платформе CMF-B, которая лежит в основе автомобилей марки Dacia, принадлежащей концерну Renault. На базе какой платформы теперь будут создавать новый внедорожник Lada, пока не известно.

Напомним, что АвтоВАЗ уже давал представление о том, как будет выглядеть новая Lada Niva. В 2018 году на московском автосалоне дебютировал концептуальный внедорожник Lada 4x4 Vision.

15 августа АвтоВАЗ сообщил о возобновлении выпуска в Тольятти автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уточнил, что завод продолжает следовать намеченному плану по возобновлению производства своего модельного ряда. Одновременно ведется работа по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей, отметил он.