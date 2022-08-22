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АвтоВАЗ запатентовал детали для новой модели Lada

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Компания АвтоВАЗ запатентовала деталь воздуховода. Картинки нового дефлектора опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности, ФИПС.

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Изображения детали, которые опубликованы на официальном сайте ФИПС, свидетельствуют, что воздуховоды такой формы не устанавливаются в данный момент ни на одну модель Lada. По оценке экспертов портала «Лада.Онлайн», возможно, такие детали получит в будущем внедорожник Lada Niva новой генерации. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В патенте ФИПС указано, что заявка на патент детали была подана заводом еще в январе текущего года. На 25 января 2022 года в планах завода значилось, что новый внедорожник появится в 2024 году. Новую Lada Niva планировали создать на французской платформе CMF-B, которая лежит в основе автомобилей марки Dacia, принадлежащей концерну Renault. На базе какой платформы теперь будут создавать новый внедорожник Lada, пока не известно.

Напомним, что АвтоВАЗ уже давал представление о том, как будет выглядеть новая Lada Niva. В 2018 году на московском автосалоне дебютировал концептуальный внедорожник Lada 4x4 Vision.

15 августа АвтоВАЗ сообщил о возобновлении выпуска в Тольятти автомобилей Lada Niva Travel в упрощенных версиях. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов уточнил, что завод продолжает следовать намеченному плану по возобновлению производства своего модельного ряда. Одновременно ведется работа по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей, отметил он.

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