Власти Петербурга увеличили траты на жилье для граждан-льготников

Власти Санкт-Петербурга на 23 тыс.рублей увеличили стоимость выкупа в госсобственность жилья, предназначенного для граждан, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом 22 августа пишет газета «Деловой Петербург».

Благодаря выделению средств, верхняя планка стоимости квадратного метра, по которой город будет покупать квартиры, увеличилась с 163 тыс. рублей до 186 тыс. рублей.

Как объяснил в своем Telegram-канале вице–губернатор Петербурга Валерий Москаленко, обновление норматива позволить привлечь большее количество участников торгов и разнообразить географию локаций. При этом средняя цена «квадрата» по рынку сейчас находится на уровне 210 тыс. рублей.

В приобретенные квартиры будут заселять представителей льготных категорий населения: детей–сирот, многодетные семьи, а также граждан, проживающих в аварийных домах. За первое полугодие 2022 года Смольный по итогам торгов заключил контракты на приобретение 966 квартир.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Власти Петербурга увеличили траты на квартиры для льготников».