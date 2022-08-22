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Появились кадры тренировки Гассиева перед боем с Уэлчем

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Фото: РЕН ТВ
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Боксер Мурат Гассиев позволил поприсутствовать на своей тренировке перед боем с американцем Карлузо Уэлчем.

Обычно подготовку накануне боя держат в тайне. Бокс на таком уровне уже напоминает шахматы, где нужно подключать умственные способности и думать, куда наносить удары. Иначе их комбинации, движения, тактику и технику может изучить соперник, подобрать ключ к успеху и поставить шах.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Кадрами тренировки Гассиев по прозвищу «Железный Осетин», кажется, больше напугал соперника и порадовал болельщиков. Судя по уверенным и быстрым движениям на ринге, Мурат выходит на поединок с Уэлчем в отличной форме — в которой он был и раньше, когда стал Чемпионом мира по версиям IBF и WBA.

«Я считаю, что Мурат Гассиев — отличный, хороший боксер, и я думаю то, что у него травма была — ничего страшного. Я думаю, он восстановится и будет проводить также интересные и красочные бои. И я думаю, он одержит еще немало побед», — прокомментировал боксер Александр Поветкин.

Накануне боец смешанного стиля Марат Балаев рассказал «Известиям», что Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против Уэлча. Как отметил Балаев, в своем тяжелом весе российский боксер способен сотрясать людей.

В тот же день депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с «хитрыми соперниками».

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

Американский боксер Карлоус Уэлч является бывшим чемпионом мира IBA в супертяжелом весе. Он провел 24 боя, из которых 21 закончился победой. В двух поединках 42-летний спортсмен потерпел поражение, а один завершил вничью.

Гассиев и Уэлч встретятся на ринге 26 августа в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Белграда.

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