Старинное надгробие показалось у форта после падения воды в Кронштадте
В Кронштадте после падения уровня воды из-за жары у основания гавани форта «Петр I» появился мраморный куб. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это надгробная плита. На ней можно увидеть слова: «…коится Николай Григорьевичъ Сидоровъ».
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на группу «Форты и маяки Кронштадта: экскурсии», надгробие может принадлежать могиле купца и общественного деятеля, который скончался в 1897 году. Его похоронили на православном городском кладбище Св. Троицы.
Ранее сообщалось, что в Кронштадте на время проведения технических работ отключили фонтаны.