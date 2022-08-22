В Росавиации заявили о штатной работе аэропортов Москвы в условиях смога
Аэропорты Москвы в условиях смога работают штатно. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает Росавиация.
«Несмотря на смог в Москве, аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево) осуществляют работу в штатном режиме», — сказала представитель ведомства журналистам.
Она добавила, что отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке.
22 августа очевидцы сообщили, что в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. Гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, в Раменках также виден смог и чувствуется гарь.
Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели.
Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице и несколькими днями ранее. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.