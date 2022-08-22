Люди несут цветы к месту гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье

Россияне несут цветы к месту гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой), дочери известного философа и политолога Александра Дугина, которая погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье.

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места трагедии. На кадрах видно, что на обочине вдоль дороги размещен венок, люди оставляют живые цветы.

Дугина погибла вечером 20 августа. Журналистка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Момент подрыва автомобиля попал на видео. На ролике видна проезжая часть дороги рядом с местом, где взорвалась машина. В момент взрыва деревья рядом с дорогой осветила яркая вспышка.

Сейчас прорабатывается несколько версий произошедшего. По одной из них, исполнители подрыва следили за перемещениями автомобиля определенное время.

По предварительным данным, на бомбе стояла система дистанционного срабатывания. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водителя.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на отца погибшей. По его словам, Дугин должен был возвращаться с фестиваля на этом автомобиле, но по чистой случайности сел в другую машину.

Ранее, 21 августа, источник рассказал «Известиям», что в убийстве Дугиной российские правоохранители подозревают украинские спецслужбы. Мотивом убийства могла стать общественная деятельность погибшей.

В тот же день сам Дугин рассказал, что он и его дочь в последнее время получали угрозы со стороны украинских националистов. По его словам, угрозы поступали через соцсети, но они не придавали им большого значения.

После гибели дочери Дугин был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Правоохранители полагают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), оно будет передано в центральный аппарат СКР.