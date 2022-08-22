Музей ангелов откроют в Смольном соборе Петербурга

В Санкт-Петербурге в Смольном соборе откроют музей ангелов. Его разместят в чердачном пространстве. В помещении, площадь которого составляет 800 кв. м, на высоте 50 м будут представлены копии скульптур, изображений и барельефов ангелов Петербурга, России и мира. Об этом 22 августа пишет газета «Деловой Петербург».

Список из 25 изваяний уже утвержден. Посетители узнают историю каждого экспоната, воспользовавшись мультимедийной «картой ангелов». Оригиналы некоторых скульптур можно будет увидеть в бинокль со смотровой площадки собора.

«Собрание ангелов» откроют не позднее 2024 года, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Государственный Русский музей из филиала в испанской Малаге в Санкт-Петербург вернулись 314 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Особое место среди произведений занимают работы представителей авангарда — Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского.