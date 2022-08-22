Губернатор Севастополя: ПВО отработала объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории
Российская противовоздушная оборона (ПВО) поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Об этом 22 августа заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Традиционно вечером Укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев. Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона попросил не снимать и не выкладывать видео с работой систем противовоздушной обороны или не сообщать о месте съемки.
Накануне он сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе. Губернатор уточнил, что в воинской части прозвучал сигнал о режиме боевой готовности. По его словам, это внутренний сигнал.
Развожаев указал на то, что в случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации.
Накануне системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе. В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, беспилотник упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.
До этого, 18 августа, Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.
Также он отметил, что цель атак украинских беспилотников на полуостров — не военная, а психологическая. Заряд украинских устройств минимален, и нанести большой ущерб они не могут.
Между тем депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет 21 августа заявил, что атака украинских беспилотников на Крым является агонией киевского режима. Он подчеркнул, что ситуация на полуострове находится под контролем властей и Вооруженных сил.