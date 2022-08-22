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Вучич напомнил о зиме без российской нефти

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С 1 ноября из-за санкций Сербия не сможет получать нефть из России, которая доставляется в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.

«По санкциям Сербия остается на своей принципиальной позиции»
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«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями (ограничениями на поставки из РФ. — Ред.)», — заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.

2 июня постпреды Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Он включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт нефти из РФ по морю.

14 июня Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

До этого, 25 июня, Вучич говорил, что, несмотря на практически самую низкую стоимость энергоресурсов на заправках региона, стране во избежание проблем придется искать альтернативные источники импорта нефти из России. Он заверил, что сербское правительство уже договорилось с одной из британских компаний о поставке 200 тыс. т дизеля и других ресурсов.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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