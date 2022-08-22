Молния ударила в группу альпинистов в Греции, в результате чего один человек погиб. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Отмечается, что инцидент произошел во время соревнований альпинистов Six Peaks в ночь на 21 августа. 55 спортсменов должны были пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро.

Во время соревнований началась сильная гроза, молния ударила в группу туристов. В результате погиб 55-летний мужчина, еще один спортсмен получил травмы, его состояние оценивается как тяжелое.

10 июля молния ударила в семью, отдыхавшую на озере Светлое в городе Воскресенске под Москвой. Пострадавшие были госпитализированы, у них диагностированы ожоги груди и спины, полученные в результате удара молнией.

Медики оценивают состояние отца и матери как стабильно тяжелое. У девятилетнего сына супругов травм нет.