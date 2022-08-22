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Карта спецоперации на Украине 22 августа

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВКС России в районе населенного пункта Полтавка в Запорожской области уничтожили до 30 националистов и 14 единиц военной техники. В результате удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады около Лупарево в Николаевской области было уничтожено более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР было уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны сил Украины погибли двое мирных жителей. Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ утром 22 августа два раза обстреляли Горловку из 152-миллиметровой артиллерии, выпустив 15 снарядов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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