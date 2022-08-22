В МИЦ «Известия» обсуждают нововведения в российских школах. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие новые учебные дисциплины появятся? На что повлияет введение законопроекта «об исключении понятия «образовательная услуга»? Как подготовить ребенка к новому учебному году?
Участники:
- Максим Гулин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по просвещению;
- Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в г. Москве;
- Ольга Леткова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России;
- Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, директор школы № 109 г. Москвы;
- Татьяна Половкова, директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ;
- Виктор Панин, председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам — достойное образование».