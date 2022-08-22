В МИЦ «Известия» обсуждают нововведения в российских школах. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Какие изменения ждут российские школы в новом учебном году?». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие новые учебные дисциплины появятся? На что повлияет введение законопроекта «об исключении понятия «образовательная услуга»? Как подготовить ребенка к новому учебному году?

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