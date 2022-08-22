Врач назвала противопоказания для приема ванны

Прием ванн категорически противопоказан при некоторых заболеваниях. Об этом этом 21 августа заявила врач-терапевт Вера Сухова.

По ее словам, из-за частого приема горячих ванн смывается защитный слой, и кожа теряет свои барьерные свойства.

«Горячие ванны не рекомендуются людям со следующими диагнозами: болезни сердечно-сосудистой системы, тромбофлебит, беременность — со второго триместра, сахарный диабет, миома матки, киста яичника», — рассказала Сухова порталу «Доктор Питер».

Врач подчеркнула, что для ежедневного использования больше подходит душ. Прием ванны должен длиться не дольше 20 минут при температуре воды не выше 38 градусов, дополняет «Газета.Ru».

30 января главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что при повышенной температуре горячая ванна недопустима, так как горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце и вызовет еще большее повышение температуры. По его словам, при ознобе согреваться нужно сухим теплом.