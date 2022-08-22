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Семь дел возбудили за нарушения реализации нацпроектов в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Хабаровском крае возбуждено семь уголовных дел за нарушения при реализации национальных проектов. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Неотвратимость показаний: из средств на нацпроекты похитили почти 1 млрд рублей
За полгода по материалам Генпрокуратуры возбуждено 406 уголовных дел в 77 регионах

Всего в регионе реализуют 12 национальных проектов.

Отмечается, что в первом полугодии текущего года выявлено свыше 500 нарушений закона при реализации 10 национальных проектов.

«В целях их устранения внесено 215 представлений, на незаконные нормативные правовые акты принесено 47 протестов, к административной ответственности привлечено 19 виновых лиц, о недопустимости нарушения закона предостережено 21 должностное лицо, в суды направлено 12 заявлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены факты превышения и злоупотребления служебными полномочиями, халатности и служебного подлога.

18 августа в Генпрокуратуре РФ сообщили, что 406 уголовных дел о хищении более 900 млн рублей в рамках реализации нацпроектов возбуждено по материалам прокуроров в 77 регионах страны. Кроме того, вместе с Росфинмониторингом ведомству удалось предотвратить хищение еще более 298,1 млн рублей.

Речь о бюджетных средствах, выделенных на такие нацпроекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология» и ряд других.

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