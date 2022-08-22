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Хабиб Нурмагомедов позвонил в тюрьму экс-чемпиону UFC Веласкесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о телефонном разговоре с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Кейном Веласкесом, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Им в день один раз дают звонок, чтобы набрать семье или кому-то. Время ограничено, конечно. Полчаса-час он разговаривал с детьми, с семьей. У меня было минут пять-семь. Удивило, как он держится. Были моменты, которые он обсуждал, связанные с его делом. Что делать. Значит, ему нужно это проходить», — рассказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов одним из первых отреагировал на сообщение об аресте звезды ММА. Он опубликовал в своих соцсетях фото с Веласкесом и написал: «Ты мужик, Кейн. Любим тебя и всегда остаемся с тобой».

По последним данным, Веласкес остается в тюрьме. Речь о выходе под залог не идет. На смягчение приговора может повлиять то, что он добровольно сдался полиции и имел лицензию на оружие, из которого произвел выстрелы. Почти наверняка свою роль сыграет и тот факт, что никто не был убит. Но даже при этих раскладах экс-чемпиону UFC грозят годы тюрьмы.

Бывший боец UFC был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до его четырехлетнего сына.

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