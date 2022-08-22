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Байден и европейские лидеры призвали отказаться от боевых действий у Запорожской АЭС

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Военная эскалация на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должна прекратиться. Об этом 21 августа в ходе телефонного разговора заявили президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Они подчеркнули, что военные действия недопустимо около Запорожской АЭС, а также отметили важность визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Лидеры стран также договорились и дальше поддерживать Украину.

Ранее, 20 августа, в военно-гражданской администрации Энергодара сообщалось, что удар по Запорожской АЭС нанесен 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Несмотря на то, что снаряды упали на территории атомной станции, критические объекты не были повреждены.

Накануне украинские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и пригород Энергодара. По АЭС был нанесен артиллерийский удар с помощью западного дальнобойного вооружения.

Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что украинские войска регулярно наносят удары по району расположения АЭС, однако 17 августа член ВГА региона Рогов заявил, что руководство ООН игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС, вместо того чтобы осудить действия украинских националистов. МИД РФ при этом призвал к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

До этого, 18 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

АЭС перешла под защиту российских военных после освобождения части Запорожской области в рамках спецоперации по защите Донбасса. Местные и российские специалисты обеспечивают работу станции и устраняют последствия украинских ударов.

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