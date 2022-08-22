Канцлер Шольц перед спецоперацией обещал Путину, что Украину не примут в НАТО еще 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц, что у Украины отсутствуют перспективы вступления в НАТО в ближайшие 30 лет. Об этом глава правительства ФРГ заявил 21 августа в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера в Берлине.

Он уточнил, что говорил президенту России Владимиру Путину еще до начала спецоперации Москвы по защите Донбасса о том, что соответствующий вопрос не стоит на повестке дня.

«Я очень четко сказал — вы это тоже знаете — что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Я даже сказал ему [Владимиру Путину] однажды после совместной с ним пресс-конференции: «В ближайшие 30 лет этот вопрос (вступления Украины в Североатлантический альянс – Ред.) не стоит на повестке дня», — отметил Шольц.

При этом канцлер не стал уточнять, когда именно состоялся разговор на эту тему с российским лидером.

Также он отметил, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. По словам Шольца, реальных оснований для обострения ситуации на Украине не было, поскольку прежде НАТО и США положительно ответили на предложение президента РФ возобновить разговор о контроле над вооружениями.

Ранее, 8 июля, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО может предоставить лучшие гарантии безопасности Украине, поэтому страна не отказывается от идеи вступления страны в альянс. Будь Украина в НАТО, это помогло бы предотвратить конфликт, а западные страны не были бы вынуждены оказывать столь масштабную помощь, добавил глава Украины.

Кроме того, в этот день советник руководителя офиса президента страны Алексей Арестович не исключил возможность вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что такой принцип гарантий безопасности будет действовать до момента вступления страны в альянс.

Между тем, до этого, в марте, Зеленский утверждал, что Киев окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут Украине войти в НАТО. При этом глава государства призвал альянс установить над Украиной бесполетную зону, отметив, что понимает все последствия, к которым это может привести, а также назвал опасения самогипнозом со стороны альянса.