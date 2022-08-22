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Четверо погибли и трое пострадали в результате ДТП в Турции

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Фото: Global Look Press/Walter G. Allgöwer
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Грузовик, перевозящий пчелиные ульи, столкнулся с легковым автомобилем в турецком городе Мугла. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает издание Haberler.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе на трассе Фетхие Анталия в районе Донт. Водитель легковушки и еще три пассажира, личности которых не установлены, скончались.

Также водитель грузовика, опрокинутого ударом столкновения, и Юнус Сазбогаз и Аднан Зейбек в автомобиле получили ранения.

Пострадавшие были направлены в ближайшие медицинские заведения, а на место происшествия прибыли аварийные бригады для ликвидации последствий ДТП. На это время движение по шоссе, которое было приостановлено. Ульи, которые оказались выброшены на дорогу и обочину, были собраны пчеловодами.

Ранее, в субботу, грузовик протаранил толпу людей в турецком Мардине. Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что у машины отказали тормоза. В результате наезда 19 человек погибли, 26 были госпитализированы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария в провинции Мардин стала третьим крупным ДТП за субботу в Турции. До этого сообщалось о ДТП в провинции Газиантеп в том же регионе (юго-восток страны) с участием автобуса. Погибли 16 человек, 21 получил травмы.

Вскоре поступила информация об аварии в черноморской провинции Ризе. В ДТП также попал автобус, на этот раз с туристами. Травмы получили 25 человек, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Гражданство туристов уточняется.

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