Аляска едва ли вернется в состав России, написала в воскресенье, 21 августа, журналистка Дайан Фрэнсис в статье для The Hill.

Она выразила обеспокоенность тем, что Россия в последние годы уделяет значительное внимание развитию Арктики.

«Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов [Америки], долгое время игнорировался», — написала она.

По словам журналистики, это способствовало укреплению России в регионе.

При этом, по ее мнению, возможности возвращения Аляски в состав России нет.

«Это произойдет, когда ад замерзнет», — говорится в материале.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) США обнаружило около Аляски третий летательный аппарат из России.

До этого, 24 июля, китайское издание Sohu сообщило, что Москва готовит контрудар на санкции со стороны США, способный лишить Вашингтон Аляски.

В тот же день обозреватель издания The New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президент США Джо Байден боится ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина на санкции Запада.

Он также отметил, что ответ Москвы может быть более разрушительным для США, а антироссийские санкции провалились.

Аляска находилась в составе России до 1867 года, после чего была продана США по итогам сделки между странами.