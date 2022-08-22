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Болсонару пообещал не оспаривать итоги президентских выборов в Бразилии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ton Molina
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о готовности признать свое поражение на выборах главы государства в октябре, если исход голосования сложится не в его пользу. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Globo.

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«Мы сейчас работаем над тем, чтобы добиться переизбрания, если такой окажется воля [народа]. В противном случае мы отнесемся [к результатам] с уважением», — сказал Болсонару.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что бразильский лидер вступил в схватку с блогером и попытался вырвать его телефон.

Отмечалось, что бразильский лидер выступал перед сторонниками возле своей резиденции. В это время блогер Уилкер Леао начал снимать себя на фоне президента и громко называть его трусом, бездельником и любимцем фракции «казенного пирога».

24 июля сообщалось, что Болсонару официально выдвинул свою кандидатуру на переизбрание на пост главы республики во время съезда Либеральной партии в Рио-де-Жанейро.

Слоган избирательной кампании Болсонару звучит как «Свобода, правда и вера». В презентации своей кандидатуры он затронул темы борьбы с коррупцией и наркотрафиком, проблемы сексуального образования и легализации абортов.

Сообщается, что соперником Болсонару в борьбе за пост президента будет Лула да Силва, который возглавлял республику с 1 января 2003 по 31 декабря 2010 года. Он представил свою кандидатуру на прошлой неделе.

При этом уточняется, что на текущий момент действующий президент пользуется поддержкой чуть более 30% избирателей, тогда как его оппонент набирает 44% голосов.

Первый тур президентских выборов состоится 2 октября 2022 года.

Жаир Болсонару является 38-м президентом Бразилии с 1 января 2019 года. В 2018 году он вступил в Социал-либеральную партию.

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