Губернатор Севастополя: ПВО отработала объекты на подходах к Бельбеку от Евпатории

Системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили цели на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории в Севастополе. Соответствующее заявление 21 августа сделал губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что украинские националисты вновь пытаются зародить панику в украинцах, и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», — написал глава Севастополя в своем Telegram-канале.

Кроме того, в этот день стало известно, что ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. Развожаев также уточнил, что в воинской части прозвучал сигнал о режиме боевой готовности, это был внутренний сигнал.

Накануне также сообщалось о попытке ВСУ начать атаку на Севастополь. Сработали системы противовоздушной обороны.

Аэропорт Бельбек в Севастополе уже становился целью ВСУ. 18 августа системой противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат над этой территорией.

Двумя днями ранее, 16 августа, глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников сообщил, что на Украине создали слово «деоккупация» по отношению к Крыму. На вопрос о том, стоит ли России опасаться провокаций на фоне создания данного совета, депутат ответил, что России всегда стоит чего-то опасаться, «пока есть такие безответственные люди, которые неизвестно чего и неизвестно как делают».