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Акция «Дети вместо цветов» поможет собрать для больных детей более 57 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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1 сентября традиционно пройдет всероссийская акция «Дети вместо цветов». В этот день НКО предлагают ученикам и их родителям подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать на благотворительность. Инициаторы акции — фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» — планируют собрать для своих подопечных порядка 57 млн рублей.

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«За семь лет участники акции собрали более 240 млн рублей. Под опекой «Веры» и «Дома с маяком» в эти годы было в общей сложности более 8,5 тыс. семей с тяжелобольными детьми. Они смогли вернуться из реанимации домой и жить там, где им и положено, — со своими близкими», — рассказали в благотворительном фонде помощи хосписам «Вера».

В этом году помощи от «Веры» и «Дома с маяком» ждут больше тысячи детей из разных регионов страны.

В акции примут участие и другие НКО. Например, в фонде «Подсолнух», где заботятся о пациентах с нарушениями иммунитета, в этом году НКО планируют собрать 2 млн рублей и помочь 20–25 подопечным.

Фонд «Берегиня» помогает тяжелобольным детям из Пермского края, там рассчитывают собрать 350 тыс. рублей.

Русфонд курирует тяжелобольных детей. В этом году он рассчитывает собрать не менее 3,5 млн рублей и на эти средства оказать помощь как минимум 40 детям.

Акцию «Дети вместо цветов» проведут также партнерство благотворительных организаций «Перспективы» (они работают ради улучшения жизни детей и взрослых с тяжелой инвалидностью) и Фонд Константина Хабенского, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Сборы 1 сентября также анонсировали фонды «Дети-бабочки» — он помогает детям с буллезным эпидермолизом, «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и другие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цветы для жизни: благотворительная акция соберет десятки миллионов больным детям

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