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Британский солдат призвал готовиться к войне против России

Уорент-офицер Карни призвал британских военных подготовиться к возможной войне против России
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Фото: Global Look Press/British forces
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Военнослужащие Великобритании должны подготовить свои семьи к тому, что их могут направить для участия в боевых действиях против России. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на уорент-офицера Пола Карни.

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«Я прошу, чтобы вы [военнослужащие] обсудили с ними [родственниками] возможное развертывание прямо сейчас», — сказал он.

Карни также посоветовал семьям военных найти телефоны отделов социального обеспечения и священников.

По его словам, мир сталкивается с «новыми реалиями», и Великобритания «готова противостоять любой агрессии».

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в Великобритании не исключили возможности прямого конфликта с Россией. Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что военные самолеты Соединенного Королевства уже находятся в состоянии боевой готовности. Он добавил, что они будут введены в действие в том случае, если Вооруженные силы России будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников.

В этот же день начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин назвал Россию угрозой для страны на десятилетия вперед. По его словам, угроза со стороны Сухопутных сил России снизилась за время спецоперации на Украине, однако у РФ остаются другие сильные стороны, которые необходимы учитывать.

До этого, 10 июля, финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. Он считает, что Запад избегает военного вмешательства, придерживаясь стратегии снабжать Украину оружием. По мнению эксперта, такая позиция потерпела неудачу. При этом многие российские политики считают, что коллективный Запад уже ведет гибридную войну с Россией, накачивая Украину оружием.

Между тем 19 июля сообщалось, что читатели газеты Daily Mail выразили недовольство заявлением нового главы британского генштаба Патрика Сандерса о необходимости создать армию, способную победить Россию и подготовить солдат, чтобы снова воевать в Европе.

О необходимости создать армию, способную вместе с союзниками сражаться и победить Россию в бою, Сандерс заявил ранее в этот день.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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