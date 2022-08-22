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Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
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Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Участникам рынка малоэтажного жилья сегодня непросто конкурировать с «серыми» строителями, которые работают без разрешений, сертификатов качества, иногда не платят налоги, заявил «Известиям» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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Поэтому необходимо поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию действующего производства домокомплектов. Такая возможность прорабатывается при участии ДОМ.РФ, сказал он.

Субсидирование нужно и застройщикам малоэтажек (это многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота которых в большинстве случаев не превышает 2–3 этажей) — такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал «Известиям» член комитета, руководитель рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Льготы должны компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой ЦБ, пояснил он.

Льготное финансирование для застройщиков малоэтажки и производителей домокомплектов — мера для стимулирования развития отрасли, сказал Александр Якубовский. Конечная цель — сокращение сроков строительства, повышение качества жилья, а также снижение его стоимости, подчеркнул парламентарий.

Меры станут катализатором развития ИЖС-сегмента, поскольку сегодня у малоэтажных девелоперов нет практически никаких льгот, в отличие от застройщиков многоэтажных домов, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Субсидии могут снизить среднюю стоимость малоэтажного жилья на 20–25%, оценил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жильем поросло: строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами

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