Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области увеличилось до 16 человек
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- Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате аварии с микроавтобусом и большегрузом в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Предварительно, в результате ДТП погибло 16 человек и трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация уточняется», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что мужчина за рулем большегруза не успел затормозить и совершил наезд на микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги.
Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями, добавили в МВД.
ДТП произошло ранее в этот день на 809-м км трассы М-5 «Урал».
По данным «Известий», в результате ДТП погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, четверо пострадавших в аварии находятся в тяжелом состоянии.
В СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту происшествия. На место выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления. Позже стало известно, что уголовное дело будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ.
В Николаевском районе после произошедшего ДТП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.