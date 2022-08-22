Девять человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом в Алжире
В алжирском вилайете (административно-территориальная единица) Иллизи на юго-востоке Алжира столкнулись автобус и бензовоз, девять человек погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает 21 августа France 24 со ссылкой на пресс-службу управления гражданской защиты.
Отмечается, что ДТП произошло накануне в городе Бордж-Омар-Дрисс. Автобус перевозил рабочих.
Другие подробности происшествия не приводятся. В настоящее время идет расследование.
Сообщается также, что, по данным национального верховного комиссара по безопасности дорожного движения, в прошлом году в Алжире произошло 22 тыс. аварий на дорогах, в результате которых погиб 3061 человек и 29 763 человека получили ранения.
В большинстве случаев причиной ДТП было неосторожное вождение водителей, в частности превышение скорости движения.
Накануне сообщалось, что в канадском Ванкувере автомобиль въехал в группу людей, отмечавших свадьбу, два человека погибли и десять пострадали. Отмечалось, что за рулем машины находилась женщина около 60 лет, она резко набрала скорость и врезалась в нескольких человек.