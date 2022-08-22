Шольц перед спецоперацией заявил Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение 30 лет

Украина не вступит в НАТО в течение 30 лет. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил канцлер Германии, напомнив, что он говорил об этом президенту России Владимиру Путину до начала спецоперации по защите Донбасса.

Он отметил, что заверял российского лидера в отсутствии угрозы для РФ со стороны Североатлантического альянса.

«По одному пункту я очень четко сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня», — сказал канцлер ФРГ.

По словам Шольца, НАТО и США также положительно отреагировали на предложение Путина снова начать говорить о контроле над вооружениями.

Ранее, 8 июля, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается отказываться от идеи вступления в НАТО, так как считает, что альянс может предоставить лучшие гарантии безопасности Украине.

При этом 1 июля президент Украины указал на то, что НАТО необходимо работать над совершенствованием системы европейской безопасности на примере Киева.

Между тем глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 4 июля призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя принимать в НАТО, а Финляндию и Швецию можно.

В марте Зеленский заявлял, что Украина окончательно убедилась в том, что западные коллеги не дадут ей войти в НАТО. Он призвал граждан это признать и принять.