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Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине
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Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Постпред РФ в Вене Ульянов отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе в МИД Австрии отверг попытки обвинения в призывах к геноциду на Украине после его поста в Twitter. Об этом дипломат рассказал 21 августа после своего визита в МИД Австрии.

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«Я категорически отверг грязные попытки переиначить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с моим Twitter-аккаунтом за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти», — написал он в своем Twitter.

Он уточнил, что его заявления связаны исключительно с политикой Киева относительно «бесконечного накопления оружия и полного отказа от дипломатии». По словам Ульянова, такая политика приводит к затягиванию боевых действий и не демонстрирует наличие малейшего сострадания киевского режима к населению своей страны.

Накануне сообщалось, что Михаила Ульянова вызвали на беседу в австрийское внешнеполитическое ведомство. Интерес вызвала публикация постоянного представителя России в Twitter, где он написал No mercy to the Ukrainian population! («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»).

Несмотря на то что сам автор поста объяснил, что таким образом прокомментировал поток поставок вооружения стран Запада на Украину, западные СМИ и украинская пропаганда, ухватившись за слова «нет пощады», постарались интерпретировать их как угрозу.

До этого, 14 августа, Ульянов обвинил британскую газету Financial Times в перевирании его слов о возможном визите главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, газета приписала ему слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. В то время как российский дипломат имел в виду, что Гросси мог бы предложить такой график.

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