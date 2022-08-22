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В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу

Шоколадный магазин в Сан-Франциско обучает сотрудников кунг-фу для борьбы с ограблениями
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Фото: Google Maps
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Шоколадный магазин и кафе в китайском квартале (Чайнатаун) Сан-Франциско обучит сотрудников кунг-фу, чтобы подготовить их к противостоянию в случае краж или ограблений. Об этом 21 августа сообщил телеканал FoxNews.

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Минди Фонг, владелица Jade Chocolates Teahouse and Café, рассказала, что в конце марта она решила проводить занятия по кунг-фу для сотрудников после того, как в районе произошла череда краж.

Телеканал сообщает, ссылаясь на данные городской полиции, что в 2021 году в Сан-Франциско преступления на почве ненависти против людей азиатского происхождения выросли на 567%. В этом году в китайском квартале было зарегистрировано меньше инцидентов, но преступность по-прежнему является серьезной проблемой для жителей и владельцев бизнеса.

Шеф-повар Jade Chocolates Скотт МакТаггерт рассказал, что в течение последних шести лет он практикует стиль китайского кунг-фу под названием вин-чунь, который заточен под самооборону. Он предложил сотрудникам пройти обучение в школе боевых искусств San Francisco WingTsun в китайском квартале.

«Я сделаю все возможное, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности и могли дать отпор, чтобы они могли спокойно жить, не боясь», — сказал Мактаггерт.

Как сказала телеканалу владелица заведения, она надеется, что сотрудники никогда не окажутся в положении, когда им придется использовать самооборону. Однако, Фонг подчеркнула, что, если такой день настанет, они будут готовы.

Ранее, 20 августа, бездомный в Калифорнии пытался поджечь работника супермаркета за требование оплатить продукты. Преступник был задержан вскоре после инцидента. Его обвинили в покушении на убийство и грабеже.

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