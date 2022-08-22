Двое подростков убежали из детского лагеря под Рязанью
В Рязанской области двое подростков пропали с территории детского лагеря. Об этом 21 августа сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Отмечается, что инцидент произошел накануне. Из детского лагеря в деревне Залесное Касимовского района, предположительно, сбежали 14-летний мальчик и 16-летняя девочка.
Мальчик, сообщили в поисковом отряде, худощавого телосложения, с русыми волосами, рост 170–175 см. В день пропажи был одет в темную водолазку, шорты и черные сланцы.
Девочка была в серо-синей кофте с красными надписями, темных шортах и красных кроссовках.
Сведения о пропавших подростках просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.
Ранее, 14 августа, в пресс-службе Следственного комитета России в Пермском крае сообщали, что в поселке Верхнечусовские Городки пропала шестилетняя девочка. Объявлено о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в ее поисках.