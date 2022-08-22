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Автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде

Автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде, двое погибли
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Фото: CTV News
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Два человека погибли и десять получили ранения после того, как автомобиль въехал в группу людей, отмечавших свадьбу во дворе дома в канадском Ванкувере. Об этом 20 августа сообщил телеканал CBC.

Полиция заявила, что вечером 20 августа женщина около 60 лет, управлявшая автомобилем, резко набрала скорость и врезалась в нескольких человек, которые присутствовали на свадебной вечеринке. Автомобиль по неизвестной причине съехал с шоссе и протаранил толпу людей.

Два человека погибли в результате столкновения, десять были доставлены в больницу. Медики сообщили, что пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом и двое в критическом.

Правоохранители заявили, что женщина за рулем автомобиля сотрудничает с полицией. Пока никаких обвинений предъявлено не было. Полиция ведет расследование.

Ранее, 19 августа, семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. Машина вылетела на пешеходный переход и въехала в специальную тележку, в которой в Японии детей выводят на прогулку.

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