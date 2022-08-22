Автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде
Два человека погибли и десять получили ранения после того, как автомобиль въехал в группу людей, отмечавших свадьбу во дворе дома в канадском Ванкувере. Об этом 20 августа сообщил телеканал CBC.
Полиция заявила, что вечером 20 августа женщина около 60 лет, управлявшая автомобилем, резко набрала скорость и врезалась в нескольких человек, которые присутствовали на свадебной вечеринке. Автомобиль по неизвестной причине съехал с шоссе и протаранил толпу людей.
Два человека погибли в результате столкновения, десять были доставлены в больницу. Медики сообщили, что пятеро пострадавших находятся в стабильном состоянии, трое в тяжелом и двое в критическом.
Правоохранители заявили, что женщина за рулем автомобиля сотрудничает с полицией. Пока никаких обвинений предъявлено не было. Полиция ведет расследование.
Ранее, 19 августа, семеро детей были госпитализированы, после того как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. Машина вылетела на пешеходный переход и въехала в специальную тележку, в которой в Японии детей выводят на прогулку.