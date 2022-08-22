В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в воскресенье, 21 августа, отразили три атаки беспилотников (БПЛА) ВСУ на Мелитополь. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Уже в третий раз за вечер нацисты совершили налёт БПЛА по объектам, которые не представляют опасности для противника и не являются военными. ПВО России достойно встретила незванных гостей», — написал он в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что попытки украинских военных помешать мелитопольцам отметить наступающий праздник Дня государственного флага России безуспешны.
После предыдущей атаки украинского БПЛА Владимир Рогов заявил, что российская система ПВО пресекла попытки боевиков киевского режима запугать мелитопольцев «в бессильной злобе».
Накануне, 20 августа, сообщалось, что в ночное время ВСУ пытались ударить по Мелитополю из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Российские комплексы ПВО сбили две ракеты, выпущенные по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам.
19 августа представитель ВГА сообщил, что в Мелитополе предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт. Была подорвана одна из четырех опор высоковольтной ЛЭП, но подача электроэнергии не нарушилась.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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