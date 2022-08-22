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Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»

Сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу сайта «Миротворец»
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Фото: TASS/ZUMA Press Wire
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Сооснователь и бывший лидер британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных сайта «Миротворец». Информация об этом появилась в воскресенье, 21 августа.

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Отмечается, что его добавили в раздел «врагов Украины» за «поддержку президента России Владимира Путина» и «антиукраинскую пропаганду».

Музыкант уже попадал в базу данных сайта «Миротворец» в 2018 году. Тогда его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду и покушение на территориальную целостность Украины».

Ранее, 9 августа, сообщалось, что американский телеканал CNN вырезал из интервью с основателем британской рок-группы Pink Floyd Уотерсом слова об изменившейся позиции президента Украины Владимира Зеленского по Минским соглашениям.

Интервью было опубликовано 6 августа. В нем Уотерс заявил, что президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта, а спецоперация по защите Донбасса стала реакцией на продвижение НАТО вплотную к границам России, хотя в альянсе обещали этого не делать.

На следующий день посол Украины в Вене Александр Щерба посоветовал Уотерсу переехать в Россию. По его словам, музыкант не раз заявлял противоположные точки зрения относительно ситуации на Украине.

Между тем пользователи американского сегмента социальной сети Twitter 7 августа поддержали одного из основателей британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса, заявившего, что именно расширение НАТО спровоцировало украинский кризис.

В этот же день постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал смелым высказывание Уотерса о том, что действия НАТО стали причиной российской спецоперации на Украине.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что «войну» на Украине развязал коллективный Запад. Глава государства опроверг утверждения западных стран, что Россия виновна в происходящем. Также он подчеркнул, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации, поскольку ее начало означает переход к иному миропорядку.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт также содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ.

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