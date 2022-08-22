Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине

Поддержав позицию Западных государств по украинскому вопросу, Швейцария нарушила принципы нейтралитета. Такое заявление в воскресенье, 21 августа, сделал стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер.

«Молодые российские солдаты были убиты украинскими солдатами. Они, в свою очередь, вооружены Западом, в особенности США, а также ЕС. Теперь же Швейцария нарушила свой нейтралитет, и тоже приняла сторону войны», — приводит его слова издание Blick.

При этом Блохер воздержался от предположений о причинах российско-украинского конфликта.

Ранее, 19 августа, сенат Швейцарии заявил о неприемлемости автономной санкционной политики, поскольку такие действия противоречат верховенству закона и нейтралитета в государстве.

Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России. Впрочем, в самой стране не все это поддерживают. Так, например, 12 августа депутат национального совета федерального собрания Швейцарии Селин Амодрю заявила, что страна фактически отказалась от своего нейтрального статуса после присоединения к антироссийским санкциям, которые ввел Запад.

Аналогичного мнения придерживаются и в Москве. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к санкциям против России, а поэтому не имеет права представлять украинские интересы на территории РФ.

10 августа Берн и Киев пришли к соглашению, согласно которому Швейцария будет представлять интересы Украины в России. Для вступления данных договоренностей в силу Москва должна дать свое согласие, добавили в ведомстве.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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