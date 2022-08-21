Четверо граждан Чехии задержаны на военном предприятии в Албании

В Албании четверо граждан Чехии были задержаны на военной фабрике под городом Поличан. Об этом 21 августа сообщил портал Albanian Daily.

Как пишет издание, четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет. Полиция уточнила, что чехи фотографировали туннель, который является доступом к самому оружейному заводу. Задержанные заявили, что они туристы и не знали, что находятся на военном предприятии

В сообщении минобороны говорится, что военная полиция в сотрудничестве с государственной изолировала входы в туннели, а в ходе обыска обнаружила двух граждан Чехии. В министерстве добавили, что позже были задержаны две чешские женщины, которые ждали их снаружи.

«Военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией, дверь в туннель была сломана. Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО», — говорится в сообщении.

Этот инцидент произошел менее чем через сутки после информации о задержании граждан РФ при якобы попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши.

20 августа агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Албании написало о задержании в центральной части страны двух граждан России и украинца, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие. При попытке остановить иностранцев двое албанских солдат получили ранения. По информации министерство обороны Албании, предприятие производит продукцию оборонного назначения.

Директор завода Лоренц Зани заявил в беседе с порталом Albanian Daily, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.

По информации издания, были задержаны двое мужчин и одна женщина. Из них якобы российское гражданство имеют 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Они находятся в полицейском участке области Эльбасан.

В тот же день посольство РФ в Тиране заявило, что власти Албании пока не информировали российскую дипмиссию и консула о задержании россиян, подозреваемых в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши. Информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.

Позднее Albanian Daily сообщило, что задержанные россияне заявили полиции, что они фотографы и блогеры. Отмечается, что областная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.