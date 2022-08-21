Реклама
Прямой эфир
Политика
Рябков заявил о достижении целей СВО вне зависимости от новых санкций
Общество
Делом о ДТП с 16 жертвами под Ульяновском займется Главное управление СК
Мир
Постпред РФ при ООН предостерег от затягивания конфликта на Украине
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
Швейцарию уличили в нарушении нейтралитета по Украине
Армия
Россияне заняли третье место в «Снайперском рубеже» на «АрМИ-2022»
Общество
Путин обратился к россиянам по случаю Дня государственного флага
Мир
Четверо граждан Чехии задержаны на военном предприятии в Албании
Происшествия
Системы ПВО сработали в Севастополе
Общество
Ученые нашли опасные токсины в мясе убитых на охоте животных
Мир
В Швеции выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
Мир
Вице-канцлер ФРГ назвал запуск «Северного потока – 2» уступкой России

Четверо граждан Чехии задержаны на военном предприятии в Албании

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Албании четверо граждан Чехии были задержаны на военной фабрике под городом Поличан. Об этом 21 августа сообщил портал Albanian Daily.

С Берна выдачи нет: дело Клюшина может быть политически мотивированным
Чем владелец компании «М13» заинтересовал США

Как пишет издание, четверо граждан Чехии были задержаны за проникновение на фабрику оружия в Поличане. Речь идет о двух мужчинах и двух женщинах в возрасте 40-45 лет. Полиция уточнила, что чехи фотографировали туннель, который является доступом к самому оружейному заводу. Задержанные заявили, что они туристы и не знали, что находятся на военном предприятии

В сообщении минобороны говорится, что военная полиция в сотрудничестве с государственной изолировала входы в туннели, а в ходе обыска обнаружила двух граждан Чехии. В министерстве добавили, что позже были задержаны две чешские женщины, которые ждали их снаружи.

«Военная полиция обнаружила два автомобиля с иностранной регистрацией, дверь в туннель была сломана. Установлено, что иностранные граждане сломали дверь в туннель, где хранятся машины для производства деталей для средств ПВО», — говорится в сообщении.

Этот инцидент произошел менее чем через сутки после информации о задержании граждан РФ при якобы попытке проникновения на оружейный завод в албанском городе Грамши.

20 августа агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Албании написало о задержании в центральной части страны двух граждан России и украинца, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие. При попытке остановить иностранцев двое албанских солдат получили ранения. По информации министерство обороны Албании, предприятие производит продукцию оборонного назначения.

Директор завода Лоренц Зани заявил в беседе с порталом Albanian Daily, что три человека приближались к объекту, но были замечены военными, после чего произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали после того, как один из иностранцев применил некий спрей.

По информации издания, были задержаны двое мужчин и одна женщина. Из них якобы российское гражданство имеют 33-летняя Светлана Тимофеева и 23-летний Михаил Зорин. Они находятся в полицейском участке области Эльбасан.

В тот же день посольство РФ в Тиране заявило, что власти Албании пока не информировали российскую дипмиссию и консула о задержании россиян, подозреваемых в попытке проникновения на оружейный завод в городе Грамши. Информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.

Позднее Albanian Daily сообщило, что задержанные россияне заявили полиции, что они фотографы и блогеры. Отмечается, что областная прокуратура начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022