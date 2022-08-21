World of Tanks получит отдельный клиент для игроков из РФ и Белоруссии

Компания Lesta Games запустит отдельный клиент World of Tanks для игроков из России и Белоруссии. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщается на сайте разработчиков.

Отмечается, что клиент будет называться «Мир танков». Каждый игрок сможет сделать выбор: перейти в российский регион, которым управляет Lesta Games, или в европейский, где оперированием продолжит заниматься Wargaming.

Как уточнили разработчики, лишь на российских серверах будут доступны методы оплаты для жителей России и Белоруссии, поэтому рекомендуется перейти на российский регион.

Ранее в апреле издатель и разработчик игр Wargaming, в числе которых World of Tanks, заявил о своем решении покинуть рынок России и Белоруссии. Компания передала бизнес в двух странах и студию в Минске.

Тогда же стало известно, что онлайн-продукты останутся доступными как в России, так и в Белоруссии, но будут управляться новым владельцем.

Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре.