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Бойцы батальона «Восток» рассказали о прорыве обороны ВСУ у Угледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военные батальона «Восток» продвигаются в сторону Угледара, прорывать оборону ВСУ на угледарском направлении непросто. Об этом рассказали бойцы Народной милиции ДНР корреспонденту «Известий» Семену Еремину.

В момент съемок в районе в непосредственной близости от передовой произошла ротация: на позиции прибыли новые защитники Донбасса.

Один из военных батальона с позывным «Утюг» объяснил, что обнаружить укрепрайоны ВСУ зачастую сложно, поскольку они расположены в лесополосе.

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«Они отстреляли, их с флангов прикрыли, и они бах – куда-то исчезают. Только потом уже более-менее, способом наблюдения мы выясняем то, что такие есть сюрпризы, которых мы сами не ожидали», — поделился боец.

По словам командира роты батальона с позывным «Россия», продвижение «Востока» идет «не спеша, потихоньку».

Ранее, 15 августа, военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что в новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта.

Позже военкор «Известий» Семен Еремин показал прорванную первую линию обороны вооруженных сил Украины под Угледаром. Отмечалось, что укрепрайон был отбит у украинских военных три дня назад.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в 0:00 21 августа.

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