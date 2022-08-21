Ученые нашли опасные токсины в мясе убитых на охоте животных

В ЮАР ученые из Университета Стелленбос и Университета Претории обнаружили в мясе убитых на охоте животных тяжелые металлы. Исследование опубликовал швейцарский научный журнал Applied Sciences.

Во многих регионах мира из-за высокой стоимости мяса люди восполняют нехватку животного белка с помощью охоты. Пули для охотничьих ружей обычно изготавливаются из таких металлов, как свинец, мышьяк и медь.

Специалисты по пищевым технологиям из ЮАР изучили 9 образцов мяса антилоп, убитых из различных видов оружия с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Для анализа отбирали ткани рядом с местом ранения.

По результатам исследования, тип используемой пули влиял лишь на среднюю концентрацию некоторых из токсичных металлов в мясе, но во всех образцах ученые обнаружили превышение допустимого уровня мышьяка, а в одном — кадмия.

Как говорится в работе, для сведения к минимуму, рисков, связанных с токсичными металлами, лучше использовать пули, не содержащие свинец.

Дозу и концентрацию тяжелых металлов в пище необходимо контролировать, поскольку эти токсичные вещества имеют тенденцию к накоплению в организме.

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