Беговую экскурсию по историческим местам провели в Калуге

В Калуге более 30 горожан приняли участие в беговой экскурсии. Они пробежали дистанцию 5 км, делая остановки в исторических местах города.

Интересные факты из жизни Константина Циолковского, о строительстве одного из главных монументов города, так называемого шарика, и многое другое участникам забега рассказывали опытные экскурсоводы.

В забеге принимали участие не только взрослые, но и дети. В конце экскурсии каждый получил сувениры от организаторов, городского управления спорта и организации «Молодежь Калуги», пишет газета «Весть».