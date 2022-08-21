Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Арестованные захватили в заложники сотрудников СИЗО в Кузбассе
Мир
Система ПВО сработала в Новой Каховке под Херсоном
Общество
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Общество
В Москве продлили предупреждение о погодной опасности
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Происшествия
Взорванную машину, в которой находилась дочь Дугина, забрали с места трагедии
Мир
В школы ДНР привлекут учителей-добровольцев из России
Общество
Жители Оренбуржья развернули рекордный по размерам флаг России
Общество
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
Сюжет:

Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии подтвердили поддержку Украины

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры Великобритании, США, Франции и Германии в ходе телефонного разговора подтвердили поддержку Украины. Об этом 21 августа сообщил в Twitter представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

Силовое разрешение: российской военной техники на ЗАЭС нет
В Минобороны РФ привели доказательства

«Сегодня днем канцлер Олаф Шольц обсудил международную ситуацию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — написал он.

По словам Хебештрайта, стороны договорились, что поддержка Украины будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили необходимость скорейшего визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и прекращения военной эскалации на территории станции.

Накануне очередной удар по Запорожской АЭС был нанесен украинскими националистами 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

Украинские войска регулярно бьют по району расположения АЭС, на что не раз обращала внимание российская сторона. Как отмечали в Минобороны и МИД России, Киев провокационными атаками ставит под ядерную угрозу всю Европу.

МИД РФ неоднократно призывал к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

18 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

АЭС перешла под защиту российских военных после освобождения части Запорожской области в рамках спецоперации по защите Донбасса. Местные и российские специалисты обеспечивают работу станции и устраняют последствия украинских ударов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022