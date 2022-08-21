Лидеры США, ФРГ, Франции и Британии подтвердили поддержку Украины

Лидеры Великобритании, США, Франции и Германии в ходе телефонного разговора подтвердили поддержку Украины. Об этом 21 августа сообщил в Twitter представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Сегодня днем канцлер Олаф Шольц обсудил международную ситуацию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — написал он.

По словам Хебештрайта, стороны договорились, что поддержка Украины будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили необходимость скорейшего визита инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и прекращения военной эскалации на территории станции.

Накануне очередной удар по Запорожской АЭС был нанесен украинскими националистами 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не повреждены.

Украинские войска регулярно бьют по району расположения АЭС, на что не раз обращала внимание российская сторона. Как отмечали в Минобороны и МИД России, Киев провокационными атаками ставит под ядерную угрозу всю Европу.

МИД РФ неоднократно призывал к немедленному визиту инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС.

18 августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может обеспечить логистику и безопасность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это решение поддержат Украина и Россия.

АЭС перешла под защиту российских военных после освобождения части Запорожской области в рамках спецоперации по защите Донбасса. Местные и российские специалисты обеспечивают работу станции и устраняют последствия украинских ударов.

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