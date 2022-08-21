«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»

Госкорпорация «Рособоронэкспорт» заключила на форуме «Армия-2022» два контракта, общая сумма которых составляет около $390 млн. Об этом 21 августа сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках военно-технического сотрудничества АО «Рособоронэкспорт» заключено два контракта на сумму более $390 млн», — отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе министерства, всего в ходе форума «Армия-2022» было заключено 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 млрд рублей. По результатам этих контрактов Вооруженные силы России получат более 3700 новых образцов техники. Кроме того, будет также произведен ремонт и модернизация более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее, 19 августа, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что танк Т-14 «Армата» и новейший истребитель пятого поколения Су-57Э вызвали особый интерес у стран — партнеров компании во время их презентации.

До этого, 17 августа, Михеев рассказал, что Россия продает за рубеж аналоговые версии ракет «Калибр».

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходил с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.